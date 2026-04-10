La Fiorentina cade in Conference, il Corriere Fiorentino: "Londra amara, ora si fa dura"

Netto 3-0 per il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, che vede ora complicarsi in maniera importante il discorso qualificazione. Il Corriere Fiorentino apre oggi la sua prima pagina focalizzandosi proprio sul pesante ko dei viola: "Londra amara, per la Fiorentina ora si fa dura", si legge nel titolo di apertura.

"Sapevamo che Il Palace era una squadra forte fisicamente e tecnicamente - ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli a Sky Sport -. Abbiamo approcciato bene, episodio del rigore ci ha un po' destabilizzato. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo con grande personalità, ci è mancato il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Ad una squadra di Premier League non puoi concedere niente, hanno la qualità per farti gol. L'unica arrabbiatura è nel finale, rischiavamo di prendere anche il quarto. Abbiamo fatto sotto tanti punti di vista un'ottima partita, ma ci siamo confrontati con una squadra di Premier e questi ci fa capire cosa ci serve per poter crescere. Dobbiamo essere bravi a recuperare per il campionato, dobbiamo chiudere presto. Il gol ci poteva tenere più aperta la partita di ritorno".