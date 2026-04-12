La Juve è quarta, il Corriere dello Sport stamani in prima pagina: "Boga party"
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"Boga party": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. La Juve è quarta: passa a Bergamo, 13 punti in 5 partite. Festa con l'ivoriano, Lucio sorpassa Cesc. Decide ancora l'ex Nizza: quarto gol da marzo. Proteste per un braccio di Gatti in area. Spalletti vola: +2 sul Como e -3 da Max.
"Milan e Leao, solo fischi": ecco un altro titolo che propone oggi il quotidiano. Udinese padrona a San Siro: 0-3. Terzo ko in quattro giornate. Allegri lancia l'allarme: "Corsa Champions? Così rischiamo di buttare un anno. Ma il cambio di modulo non c'entra".
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