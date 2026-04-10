La Juventus ha deciso, Tuttosport oggi in apertura: "Spalletti con pieni poteri"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina odierna, questo è il titolo principale di Tuttosport: "Spalletti con pieni poteri". Con il rinnovo ha le garanzie di poter incidere sul mercato: la Juve ha un tecnico-manager. Competenza ed esperienza al servizio di una dirigenza giovane: convince l'idea di un instant team in grado di vincere subito, anche se il budget lo deciderà la Champions.
Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo: "Il Toro punta Okoli". Nuova difesa granata: via ai sondaggi col Leicester per il centrale, che esordì in Nazionale sotto la guida di Spalletti.
Articoli correlati
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: "Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quarti"
Serie A
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Serie B
Serie C
Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completa
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"