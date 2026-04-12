La Samp ribalta il Pescara, Il Secolo XIX in apertura: "Ora vede la salvezza"
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Tanto calcio nella prima pagina di oggi de Il Secolo XIX. Merita il giusto spazio la Sampdoria, che ha vissuto un sabato decisamente positivo. Ecco il titolo dedicato ai doriani: "La Samp ribalta il Pescara e ora vede la salvezza". Vittoria per 1-2 dopo lo svantaggio iniziale, raggiunta quota 40 punti.
Si parla anche dell'altra sponda della città: "Genoa, col Sassuolo per una vittoria scacciapensieri". Reduci dal ko di Pasquetta contro la Juventus e visto il successo del Cagliari sulla Cremonese, i ragazzi di De Rossi vogliono a tutti i costi un risultato positivo per avvicinare il traguardo della permanenza in A.
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