Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 26 marzo
TUTTO mercato WEB
L'avvicinarsi sempre di più della partita dell'Italia rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 26 marzo. Azzurri in campo questa sera contro l'Irlanda del Nord, per la semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali del 2026. Chi vince si gioca la qualificazione in finale, contro una tra Bosnia e Galles. Praticamente certo il recupero di Bastoni, in attacco il tandem Retegui-Kean.
Si parla anche di mercato, con uno dei protagonisti azzurri in evidenza. Si tratta del già citato Bastoni, nel mirino del Barcellona. Attiva anche la Juventus, che potrebbe regalare a Spalletti alcuni dei suoi pupilli: da Alisson a Rudiger, avuti alla Roma, passando per Pellegrini che ha allenato in Nazionale.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile