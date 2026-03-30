Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 30 marzo
La sfida in programma domani a Zenica tra Bosnia-Erzegovina e Italia è uno degli argomenti principali presente sui quotidiani in edicola quest'oggi, lunedì 30 marzo 2026. Ultimi dubbi per Rino Gattuso che dovrà scegliere la formazione da mandare in campo in occasione della finalissima playoff contro i bosniaci che vale il pass al Mondiale.
Spazio anche al campionato che ritorna. Nel weekend di Pasqua in campo le formazioni di Serie A (si gioca sabato, domenica e lunedì) con due big match importanti come Inter-Roma e Napoli-Milan.
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