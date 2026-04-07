Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 7 aprile
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La parte finale della 31^ giornata di Serie A rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, lunedì 7 aprile. Spicca Napoli-Milan, match giocato ieri sera al Maradona e vinto dai partenopei col punteggio di 1-0 grazie al gol decisivo di Politano. Azzurri secondi e a -7 dall'Inter, rossoneri che abbandonano il sogno scudetto.
Nel pomeriggio, vittorie importanti in chiave europea per Atalanta e Juventus: i bergamaschi hanno vinto a Lecce per 0-3, mentre i bianconeri hanno avuto la meglio per 2-0 in casa contro il Genoa. Mezzo passo falso invece del Como: 0-0 a Udine.
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