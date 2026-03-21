Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 21 marzo

Il ritorno della Serie A rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, sabato 21 marzo. Ad aprire le danze per la 30^ giornata è stato il Napoli, battendo in trasferta il Cagliari con il punteggio di 0-1. Decisivo McTominay: azzurri secondi in classifica e a -6 dall'Inter. Attesa nel pomeriggio la risposta del Milan, che riceverà la visita del Torino non potendo contare su Leao. Ieri in campo anche Genoa e Udinese: vittoria dei friulani per 0-2.

Terminato questo turno, sarà il momento di pensare alla Nazionale. Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati per i playoff, che partiranno giovedì con la semifinale contro l'Irlanda del Nord e speriamo che arriveranno alla finale contro Galles o Bosnia. Esordio per Palestra, ritorno per Chiesa.