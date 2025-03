Maledetta difesa, altro infortunio per la Juventus di Motta: Gatti a rischio per l'Atalanta

vedi letture

Suona di nuovo l'allarme in casa Juventus, in apprensione per le condizioni di Federico Gatti. Il difensore - si legge anche su Tuttosport - è in forte dubbio per il big match contro l'Atalanta, ospite della Vecchia Signora domenica sera all'Allianz Stadium. Una prova delicata per la Juve, che potrebbe anche essere costretta a rinunciare a Gatti, fermato da un problema fisico. L'ex Frosinone ieri ha svolto un allenamento differenziato e sembra andare verso il primo forfait stagionale: uno stop forzato per Thiago Motta, che si ritroverebbe nuovamente senza un centrale titolarissimo che ha giocato ben 37 gare finora.

Molto dipenderà dalle risposte che lo stesso Gatti darà in questi giorni di avvicinamento al match con la Dea, ma la Juventus sconta una vera e propria guardando ai difensori centrali. Un elenco che parte da Bremer, ormai fuori da quasi cinque mesi, ma che viene arricchito anche dal lungo infortunio di Cabal e da quelli meno gravi subiti da Kalulu e Veiga. Thiago Motta dunque attende risposte dal campo ma ha già una soluzione in mano: qualora Gatti saltasse l'Atalanta, la linea difensiva bianconera verrebbe affidata al duo Kalulu-Kelly.