Napoli secondo, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Inter, resta Conte"
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"Inter, resta Conte": questo è il titolo della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Chivu a +7 sul Napoli (che elimina il Milan). Lautaro risveglia i nerazzurri: lo scudetto è un po' più vicino. Al Maradona decide Politano. Allegri: "Il titolo? Ora è andato". Antonio chiama la Nazionale: "Se fossi il presidente mi prenderei i considerazione".
Spazio anche alla Juventus, in piena corsa per un posto nell'Europa che conta. Il titolo sui bianconeri: "Signora ci sei!". Champions a -1, ma Spalletti: "Juve, non ti capisco". Vlahovic ancora ko.
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