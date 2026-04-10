Napoli, torna il centravanti. Il Mattino stamani: "Hojlund c'è, azzurri d'assalto"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, viene dedicato come al solito uno spazio importante alle vicende del Napoli. Ecco il titolo scelto per l'occasione del quotidiano: "Hojlund c'è, azzurri d'assalto". Il danese è guarito dal virus che lo ha tenuto fuori dal match contro il Milan, comunque vinto per 1-0.
Contro il Parma, dunque, Conte potrà contare sul suo centravanti. L'obiettivo è ovviamente quello di vincere, mettendo pressione alla capolista Inter che sarà impegnata domenica sera contro il Como.
Articoli correlati
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: "Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quarti"
Serie A
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Serie B
Serie C
Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completa
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"