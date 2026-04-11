Oggi Cagliari-Cremonese, L'Unione Sarda titola in prima pagina: "Si salvi chi può"
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Sfida al cardiopalma oggi alla Unipol Domus. Il Cagliari in caduta libera affronterà fra le mura amiche la Cremonese di Marco Giampaolo in uno scontro diretto molto affascinante e aperto a qualsiasi risultato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Cagliari-Cremonese, si salvi chi può".
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