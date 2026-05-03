Pari con il Como, Cronache di Napoli: "Altro piccolo passo verso la Champions"
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Cronache di Napoli, oggi in prima pagina, parla tra le altre cose anche della formazione di Antonio Conte e lo fa con questo titolo: "Il Napoli maledice il palo: pari in casa del Como. Un altro piccolo passo verso la Champions League". Finisce 0-0 contro la formazione allenata da Fabregas.
Gli azzurri mantengono il +8 proprio sui lariani e avvicinano il traguardo dell'Europa che conta. Più vicino però anche lo scudetto: oggi all'Inter serve un punto per il ventunesimo tricolore.
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