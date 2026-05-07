Pellegrini e il contratto, Il Tempo stamani in prima pagina: "Voglia di rinnovo"
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Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo e in particolare di Roma, impegnata nella corsa alla Champions ma con un occhi già anche sui giocatori da cui ripartire in vista della prossima stagione. Uno dei profili più in bilico in questo senso è il protagonista del titolo proposto oggi dal quotidiano in taglio basso: "Pellegrini e il contratto: voglia di rinnovo".
Il centrocampista offensivo ha il contratto in scadenza a giugno 2026: ci sono stati dei momenti in cui la sua avventura giallorossa sembrava ormai essere giunta al capolinea, mentre gli ultimi mesi portano un maggior ottimismo riguardo alla sua conferma.
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