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Scomparso a 59 anni Zanardi, Il Messaggero titola in prima pagina: "Grazie Alex"

Scomparso a 59 anni Zanardi, Il Messaggero titola in prima pagina: "Grazie Alex"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 07:38Rassegna stampa
Andrea Piras

"Grazie Alex". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Il riferimento è ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione paralmpiico di handbike è scomparso ieri mattina all'età di 59 anni.

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