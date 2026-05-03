Scomparso a 59 anni Zanardi, Il Messaggero titola in prima pagina: "Grazie Alex"
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"Grazie Alex". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Il riferimento è ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione paralmpiico di handbike è scomparso ieri mattina all'età di 59 anni.
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