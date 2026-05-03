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La curva del Bologna ricorda Zanardi prima del Cagliari: "Ciao Alex, orgoglio bolognese"

La curva del Bologna ricorda Zanardi prima del Cagliari: "Ciao Alex, orgoglio bolognese"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 12:38Serie A
Niccolò Righi

Un momento carico di emozione ha preceduto la sfida tra Bologna e Cagliari, con lo stadio che si è fermato per rendere omaggio a Alex Zanardi, scomparso a 59 anni.

Dalla curva felsinea è apparso lo striscione: “Ciao Alex, orgoglio bolognese”. Un messaggio che ha raccolto l’applauso di tutto il pubblico, unito nel ricordo di una figura simbolo non solo per la città ma per tutto lo sport italiano.

Zanardi, bolognese di nascita, è stato un esempio di determinazione e rinascita: dai circuiti della Formula 1 e della CART fino ai trionfi paralimpici, passando per le durissime prove affrontate nella sua vita: nel 2001 il primo incidente gli costò l'amputazione delle gambe e il secondo nel 2020 in handbike.

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