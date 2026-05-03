Zanardi scomparso a 59 anni, La Stampa in prima pagina: "La leggenda di Alex"
TUTTO mercato WEB
La notizia è arrivata nella giornata di ieri. Alex Zanardi è scomparso. L'ex pilota di Formula 1, diventato poi campione paralmpico di handbike dopo il terribile incidente dove perse entrambe le gambe, è scomparso ieri. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa: "La leggenda di Alex".
Altre notizie Rassegna stampa
0-0 col Genoa, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "L'Atalanta le prova tutte, la vittoria non torna"
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile