Suggestione per l'attacco, Tuttosport oggi: "Retegui chiama, la Juve ascolta"
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In occasione della prima pagina odierna, questo è il titolo principale tra quelli proposti da Tuttosport: "Retegui chiama, la Juve ascolta". Il bomber vuole lasciare i sauditi: contatto con Ottolini, si valuta. Non c'è solo il Milan per l'ex atalantino, desideroso di tornare in Italia. Il preferito di Spalletti resta Kolo Muani da affiancare a Vlahovic, ma la pista Mateo (Oltre a Zirkzee e Nico Jackson) intriga.
Si parla anche dell'altra metà della città, con un'intervista a un grande ex dei prossimi avversari dei granata ovvero Marco Simone: "Caro Toro, vince il Milan). L'ex bomber rossonero, che da bambino tifava Pulici e Graziani, ammette: "Ora sono del Diavolo e domani lo vedo prevalere, altrimenti rischia la Champions".
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