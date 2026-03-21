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Tacchinardi parla a Tuttosport, che titola in prima pagina: "Alex ispira Yildiz"

Tacchinardi parla a Tuttosport, che titola in prima pagina: "Alex ispira Yildiz"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:13Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola in questo modo: "Alex ispira Yildiz". Parole di Alessio Tacchinardi che, al podcast del quotidiano dice: "Kenan non sente la pressione del confronto con Del Piero, anzi". Sassuolo decimato dalla pertosse! Focolaio tra i neroverdi: in 6 a casa. Assalto Juve al 4° posto. Spalletti. "Rinnovo? la sosta è il momento giusto".

Si parla anche dell'altra metà della città: "Leao marca visita, il Toro ci prova". Milan senza Rafa: noia muscolare, dentro Fullkrug. Allegri agli attaccanti: "Sveglia!". D'Aversa chiede il salto di qualità e stimola l'orgoglio: "Qui si deve giocare per la vittoria".

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