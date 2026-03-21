Tacchinardi parla a Tuttosport, che titola in prima pagina: "Alex ispira Yildiz"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola in questo modo: "Alex ispira Yildiz". Parole di Alessio Tacchinardi che, al podcast del quotidiano dice: "Kenan non sente la pressione del confronto con Del Piero, anzi". Sassuolo decimato dalla pertosse! Focolaio tra i neroverdi: in 6 a casa. Assalto Juve al 4° posto. Spalletti. "Rinnovo? la sosta è il momento giusto".
Si parla anche dell'altra metà della città: "Leao marca visita, il Toro ci prova". Milan senza Rafa: noia muscolare, dentro Fullkrug. Allegri agli attaccanti: "Sveglia!". D'Aversa chiede il salto di qualità e stimola l'orgoglio: "Qui si deve giocare per la vittoria".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Focolaio di pertosse per il Sassuolo, la Juve aspetta il rinnovo di Spalletti: "Sosta momento corretto"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile