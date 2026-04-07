Vittoria che sa di Europa, La Stampa questa mattina: "Juve, aria di Champions"

"Juve, aria di Champions": quello appena citato è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su La Stampa. Grazie al successo casalingo contro il genoa, la Juventus si rilancia in chiave qualificazione alla massima competizione europea. Al termine della 31^ giornata, 3 punti guadagnati su Milan e Roma e 2 sul Como.

Spalletti dopo la partita: "La squadra che siamo è la somma delle scelte che facciamo insieme. Nel primo tempo siamo una squadra top, perché rare volte ho visto giocare una squadra così bene, nel secondo siamo una squadra di livello inferiore a quello che siamo. È l’auto-esigenza come parametro, io ho l’esigenza di essere di questo livello qui. Si subisce di essere di un livello inferiore a quello che siamo, dobbiamo accettare di essere di un livello inferiore. Siamo in balia.