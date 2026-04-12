Zampata di Boga, Atalanta battuta. Tuttosport recita stamani: "Cuore di Juve"
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In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Cuore di Juve". La zampata di Boga piega l'Atalanta e vale il sorpasso al Como: 4° posto. A Bergamo la squadra di Spalletti soffre, resiste, colpisce con l'ex, sfiora il raddoppio, poi difende con tenacia i tre punti che profumano di Champions: stasera Cesc ha l'ostacolo Inter.
Spazio anche all'altra metà della città: "Sorrisi Toro: e ora guai a chi molla". Simeone-Casadei: olé. Con D'Aversa si vince. Col Verona brividi e soliti errori, ma alla fine 2-1 significa salvezza. Il tecnico: "Voglio prendere le squadre davanti".
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