UFFICIALE: Pachuca, Martin Palermo è il nuovo allenatore

Martin Palermo è il nuovo allenatore del Pachuca. L'argentino, 45 anni, guiderà la squadra nel campionato di Clausura 2019. Si tratta della quarta panchina per l'ex centravanti, che ha allenato in patria il Godoy Cruz e l'Arsenal de Sarandì, per poi volare in Cile guidando per due anni l'Unión Española.

Presentado por nuestro director deportivo Marco Garcés, el Prof. Martín Palermo fue presentado junto a su cuerpo técnico integrado por: 🔹AT. Roberto Abbondanzieri

🔹AT. Pablo Lenzi

🔹PF. Gastón Mendoza

AV. Renato Cornejo.