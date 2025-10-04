Pronostico Fiorentina-Roma, Gasperini vuole reagire ma Pioli non può più sbagliare

Pronostico Fiorentina-Roma leggermente in favore degli ospiti. I giallorossi di Gasperini arrivano in Toscana dopo la delusione in Europa League e cercheranno riscatto immediato. Dall'altra parte, però, la Fiorentina ha un disperato bisogno di tornare a fare punti anche in campionato, dopo la vittoria in Conference.

Pronostico Fiorentina-Roma quote

La Fiorentina di Stefano Pioli sta vivendo un avvio di stagione molto difficile: nelle prime cinque giornate di Serie A i viola hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte, segnando appena tre gol e subendone sei. Con la Roma si prospetta una sfida molto impegnativa, e Pioli sa che un risultato positivo è fondamentale per evitare di entrare in una vera emergenza. Situazione diversa per la squadra di Gasperini: i giallorossi hanno collezionato quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque giornate, condividendo momentaneamente il primo posto in classifica con Napoli e Milan. La difesa è la migliore del campionato, con un solo gol subito, ma l'attacco, fermo a cinque reti, mostra ancora qualche difficoltà. E nelle Snai offre un'interessante quota maggiorata per l'esito OVER 0,5:

Pronostico Fiorentina-Roma: OVER 0,5

Fiorentina Roma pronostico, i precedenti

Fiorentina e Roma si affrontano con una storia lunga e combattuta alle spalle: in totale sono 197 i confronti ufficiali, con 69 vittorie giallorosse, 60 successi viola e 68 pareggi. Il bilancio cambia però se si considerano solo le partite giocate in Toscana: su 97 incontri, la Fiorentina ha vinto 41 volte, la Roma 19 e 37 sono stati i pareggi. L'ultimo e pesantissimo precedente risale alla scorsa stagione, quando la Viola travolse i giallorossi 5-1 grazie alle reti di Kean (doppietta), Beltran, Bove e a un autogol di Hummels. L'ultima vittoria della Roma a Firenze risale invece al 2021: in quel match la squadra di Fonseca si impose 2-1 con vantaggio iniziale firmato Spinazzola, pareggio viola frutto di un autogol dello stesso Spinazzola e rete decisiva di Diawara a due minuti dalla fine.

Pronostico marcatore Fiorentina-Roma

Uno dei protagonisti attesi della sfida potrebbe essere. Secondo miglior marcatore della scorsa stagione con 19 reti, alle spalle solo di Retegui, l'attaccante italiano non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A nelle prime cinque giornate. In questa stagione ha segnato 3 gol, ma tutti con la maglia della Nazionale. Dopo il turno di stop forzato in Conference League per squalifica, il numero 20 è pronto a riprendersi la scena: proverà a trascinare la Fiorentina tornando al gol in campionato, magari proprio contro la Roma, avversaria a cui ha già segnato due reti in altrettante sfide con la maglia viola. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Roma: KEAN SEGNA

Dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Fiorentina-Roma è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 5 ottobre alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

