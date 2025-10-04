Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma

Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, è tornata in campo quest'oggi, con ben due lunch match, la Serie A Women, con la prima giornata che ha preso il via appunto alle 12:30: tra le immediate protagoniste, due delle tanto attese squadra di questa stagione, l'Inter e la Roma, che proprio con la prima citata formazione bianconera si è giocata la finale della competizione che ha fatto da antipasto al campionato.

Come già detto, prima rete della stagione 2025-2026 segnata dalla centrocampista Tomaselli, che ha fatto da apripista alla sua Inter, che ha centrato un rotondo 4-0 con la Ternana; stesso numero di gol che la Roma ha rifilato al Parma. Esordio non proprio felice per due neo promosse.

Diamo quindi anche conto di quello che è il programma di questa prima giornata:

Serie A Women 1ª giornata

Già giocate

Inter-Ternana Women 4-0

10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)

Roma-Parma 4-0

9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni

Sabato 4 ottobre ottobre

Ore 15:00 - Napoli Women-Fiorentina

Ore 18:30 - Sassuolo-Juventus

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Como Women-Lazio

Ore 15:00 - Genoa-Milan

Concludiamo ricordando che il campionato sarà visibile su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women, mentre i gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women.