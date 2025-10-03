Pronostico Atalanta-Como, spettacolo assicurato a Bergamo

La sesta giornata di Serie A mette di fronte Atalanta e Como, due squadre reduci da un pareggio per 1-1 nell'ultimo turno e desiderose di tornare subito al successo. La formazione di Juric cerca continuità dopo un avvio fatto di alti e bassi, mentre il Como di Fabregas ha già dimostrato carattere e solidità, strappando punti preziosi anche contro avversari più quotati.

Pronostico Atalanta-Como quote

L'Atalanta arriva alla sfida contro il Como con il morale alto dopo la vittoria in rimonta in Champions League contro il Brugge. In campionato, però, la squadra di Juric resta imbattuta ma non del tutto convincente: qualche pareggio di troppo ha frenato la corsa e impedito di capitalizzare a pieno le prestazioni. Sul fronte opposto il Como, dopo l'entusiasmante vittoria contro la Fiorentina, ha rallentato pareggiando in casa con la Cremonese. La gara di Bergamo rappresenta per i lariani un banco di prova di grande prestigio: affrontare un'avversaria del calibro della Dea potrà dire molto sulle reali ambizioni della squadra di Fabregas. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Atalanta Como pronostico, i precedenti

La storia di Atalanta-Como racconta di una rivalità equilibrata e ricca di sfide combattute: in 57 incontri ufficiali, il bilancio parla di 20 vittorie per i lariani, 18 per i bergamaschi e 19 pareggi, con perfetta parità anche nel computo delle reti, 55 a testa. Gli ultimi incroci risalgono alla scorsa stagione e hanno confermato la tradizione di partite mai scontate: all'andata al Gewiss Stadium fu il Como a sorprendere, imponendosi 3-2 con le firme di Strefezza e Fadera, oltre a un autogol di Kolasinac; al ritorno, però, la Dea si prese la rivincita al Sinigaglia grazie a una doppietta di Retegui che fissò il risultato sull'1-2.

Pronostico marcatore Atalanta-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca il nome di, decisivo in settimana nella rimonta europea contro il Brugge. Il centrocampista, entrato dalla panchina, ha messo la sua firma con il gol che ha fatto esplodere la New Balance Arena, confermando di poter essere un'arma preziosa per Juric. L'assenza di De Ketelaere potrebbe spalancargli le porte di una maglia da titolare anche in campionato, dove è ancora fermo a quota zero reti: la sfida contro il Como potrebbe essere l'occasione giusta per trovare la prima gioia in Serie A e trasformarsi nell'uomo in più della Dea. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Atalanta-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Como è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 4 ottobre alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

