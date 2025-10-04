Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, è tornata in campo quest'oggi, con ben due lunch match, la Serie A Women, con la prima giornata che ha preso il via appunto alle 12:30: tra le immediate protagoniste, due delle tanto attese squadra di questa stagione, l'Inter e la Roma, che proprio con la prima citata formazione bianconera si è giocata la finale della competizione che ha fatto da antipasto al campionato.
Alle 15:00, però, è scesa in campo un'alta big, la Fiorentina, che ha steccato l'esordio. Al Napoli Women, infatti, basta la rete di Floe per portare a casa i primi tre punti di questa stagione appena iniziata.
Serie A Women 1ª giornata
Già giocate
Inter-Ternana Women 4-0
10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)
Roma-Parma 4-0
9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni
Napoli Women-Fiorentina
75' Floe
Sabato 4 ottobre ottobre
Ore 18:30 - Sassuolo-Juventus
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Como Women-Lazio
Ore 15:00 - Genoa-Milan
Concludiamo ricordando che il campionato sarà visibile su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women, mentre i gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women.