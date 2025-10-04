Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko

Archiviata la Serie A Women's Cup, neonata competizione di calcio femminile vinta dalla Juventus, che si aggiudica appunto la prima edizione, è tornata in campo quest'oggi, con ben due lunch match, la Serie A Women, con la prima giornata che ha preso il via appunto alle 12:30: tra le immediate protagoniste, due delle tanto attese squadra di questa stagione, l'Inter e la Roma, che proprio con la prima citata formazione bianconera si è giocata la finale della competizione che ha fatto da antipasto al campionato.

Alle 15:00, però, è scesa in campo un'alta big, la Fiorentina, che ha steccato l'esordio. Al Napoli Women, infatti, basta la rete di Floe per portare a casa i primi tre punti di questa stagione appena iniziata.

Serie A Women 1ª giornata

Già giocate

Inter-Ternana Women 4-0

10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)

Roma-Parma 4-0

9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni

Napoli Women-Fiorentina

75' Floe

Sabato 4 ottobre

Ore 18:30 - Sassuolo-Juventus

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Como Women-Lazio

Ore 15:00 - Genoa-Milan

