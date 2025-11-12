Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley

Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a WembleyTUTTO mercato WEB
di Lorenzo Zoppi

Con la qualificazione già in tasca, l'Inghilterra si prepara ad accogliere una Serbia affamata di punti e di sogni. In un Wembley gremito, la pressione sarà tutta sulle spalle dei serbi, chiamati all'impresa contro una nazionale che non ha intenzione di fare sconti.

Pronostico Inghilterra-Serbia quote


L'Inghilterra di Thomas Tuchel arriva in uno stato di forma straordinario: sei vittorie su sei, diciotto gol realizzati e nessuno subito. Un percorso netto che testimonia l'equilibrio perfetto tra solidità difensiva e brillantezza offensiva, anche contro avversari di livello. La nazionale dei Tre Leoni non sembra conoscere pause e punta a mantenere intatta la sua marcia impeccabile anche contro la Serbia. Dall'altra parte, la squadra balcanica vive invece un momento delicato. La pesante sconfitta contro l'Albania nell'ultima finestra internazionale ha lasciato strascichi profondi, portando alle dimissioni del commissario tecnico Dragan Stojković. Ora la Serbia, ferita ma determinata, si gioca tutto: per restare in corsa e riaccendere le speranze mondiali, a Wembley servirà una vittoria.

Pronostico Inghilterra-Serbia: GOAL
netwin2.12info
betflag2.05info
snai2.10info
vincitu2.12info
Inghilterra Serbia pronostico, i precedenti


I precedenti tra le due nazionali sono appena due, ma entrambi parlano inglese: due vittorie su due per l'Inghilterra, con un bilancio complessivo di sei gol fatti e nessuno subito. L'ultimo incrocio, quello dell'andata di questo girone di qualificazione disputato poco più di due mesi fa, è stato un vero e proprio monologo dei Tre Leoni, capaci di imporsi con un netto 5-0 a Belgrado. Un risultato che pesa sulla vigilia e che rende ancora più arduo il compito della Serbia, chiamata a riscrivere la storia contro un avversario che finora si è dimostrato semplicemente superiore.

Pronostico marcatore Inghilterra-Serbia


Uno dei protagonisti della sfida Inghilterra-Serbia potrebbe essere Harry Kane, l'uomo simbolo di questa Inghilterra travolgente. I suoi numeri parlano da soli: 13 gol e 3 assist nelle prime 10 giornate di Bundesliga, 4 reti in due partite di Coppa, 5 in quattro di Champions League e 6 gol nelle sei gare di qualificazione mondiale. Una macchina da gol che continua a infrangere record e a trascinare le sue squadre con una continuità disarmante. Thomas Tuchel sa di poter contare sul suo bomber per chiudere la pratica Serbia e dare un'ulteriore prova di forza.

Scommesse marcatore Inghilterra-Serbia: KANE SEGNA
admiralbet1.80info
bet3651.80info
starcasino1.85info
eurobet1.80info
Dove vedere Inghilterra-Serbia in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Inghilterra-Serbia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 13 novembre alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

