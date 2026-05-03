Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions

La 35esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Roma e Fiorentina. All'Olimpico, i giallorossi scendono in campo con un obiettivo chiaro: conquistare punti pesanti per accorciare le distanze dal quarto posto.

Pronostico Roma-Fiorentina quote

La, dopo il successo nell'ultimo turno contro il Bologna, ha riacceso le speranze di qualificazione in Champions League. Il rendimento della squadra di Gian Piero Gasperini all'Olimpico resta di alto livello: tre vittorie e due pareggi (contro Juventus e Atalanta) nelle ultime cinque. A fare la differenza è soprattutto la solidità difensiva, vero punto di forza dei giallorossi, con appena 10 gol subiti all'Olimpico in tutta la stagione.

Momento positivo anche per la Fiorentina, che ha praticamente scongiurato il rischio retrocessione grazie a una striscia di sette risultati utili consecutivi. I viola non perdono da due mesi in campionato, (ultima sconfitta il 3-0 sul campo dell'Udinese) e nelle ultime tre trasferte hanno raccolto due vittorie e un pareggio, confermando un rendimento in crescita anche lontano dal Franchi. E nelle Roma-Fiorentina, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

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Roma Fiorentina pronostico, i precedenti

I precedenti tra Roma e Fiorentina raccontano di un confronto storico e ricco di equilibrio: sono ben 198 le sfide complessive, con i giallorossi avanti grazie a 70 vittorie contro le 60 dei viola e 68 pareggi. Tuttavia, restringendo il campo alle partite giocate nella Capitale, il bilancio pende con maggiore decisione dalla parte della Roma: su 100 incontri, 50 successi giallorossi, 31 pareggi e appena 19 vittorie della Fiorentina.

Un trend confermato anche dalla storia recente: nelle ultime sei sfide disputate all'Olimpico sono arrivate cinque vittorie della Roma e un pareggio. L'ultimo successo esterno dei viola risale alla stagione 2017/18, con lo 0-2 firmato da Benassi e Simeone. L'incrocio più recente è invece quello dell'andata al Franchi, vinto 2-1 dalla Roma: vantaggio iniziale della Fiorentina con Kean, prima della rimonta giallorossa completata da Soulé e Cristante.

Pronostico marcatore Roma-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Roma e Fiorentina spicca il nome di. Autentico trascinatore dei giallorossi in questo finale di stagione, l'attaccante ha già messo a segno 11 gol in 14 presenze in Serie A con la maglia della Roma, numeri che certificano il suo impatto immediato. In grande fiducia anche all'Olimpico, dove è andato a segno tre volte nelle ultime due gare, Malen si candida come uno degli uomini chiave anche nella sfida contro i viola, pronto a fare ancora la differenza nei momenti decisivi. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 4 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

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