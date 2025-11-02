Quote risultato esatto Milan Roma

Big match della decima giornata di Serie A, con San Siro pronto a fare da cornice a una sfida che può pesare molto nella corsa scudetto. Il Milan di Allegri ospita la Roma di Gasperini in un duello d'alta classifica che promette spettacolo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Milan-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Milan-Roma: 2-1 9.75 info 9.80 info 9.75 info 9.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito perché la sfida ha un peso importante anche nella corsa scudetto e la tensione, unita alla paura di perdere terreno, potrebbe portare entrambe le squadre a giocare con grande prudenza. Allo stesso tempo, i precedenti recenti a San Siro raccontano di partite sempre equilibrate e spettacolari: nelle ultime cinque sfide di Serie A tra Milan e Roma, infatti, si è sempre registrato l'esito "Goal", con entrambe le formazioni a segno. Tutti elementi che rendono l'1-1 una scelta logica e piuttosto credibile.

Pronostico risultato esatto Milan-Roma: 1-1 6.00 info 5.50 info 5.60 info 5.40 info

Quote risultato esatto Inter-Fiorentina, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l’esito scelto suggerisce una gara equilibrata, ma con un leggero vantaggio per i rossoneri. Se una delle due dovesse riuscire a spuntarla, infatti, quella potrebbe essere proprio il Milan, che in questa stagione ha già mostrato la capacità di esaltarsi nelle grandi sfide - come dimostra la vittoria casalinga contro il Napoli. Un segnale che conferma come la squadra di Allegri, pur tra alti e bassi, resti sempre temibile nei confronti diretti di alta classifica.

Milan-Roma quote risultato esatto: 3-1/3-2/2-2 7.25 info 7.25 info 7.54 info 7.35 info

