Quote calciomercato Juventus Alisson, il brasiliano torna in Italia?
La Juventus ha individuato in Alisson Becker il principale obiettivo per rinforzare la porta in vista della prossima stagione, ma l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice. Dall'Inghilterra, infatti, filtra la chiara intenzione del Liverpool di trattenere il portiere brasiliano.
Per questo motivo, la Juventus - anche alla luce della possibile concorrenza che si scatenerebbe in caso di apertura alla cessione - dovrà muoversi rapidamente con un'offerta importante per provare a convincere il giocatore. Nel frattempo, i bookmaker hanno già iniziato a proporre le prime quote trasferimento Alisson alla Juventus, segnale di come questa pista non sia totalmente da escludere.
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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|fino a 3.007 euro, con 5€ senza deposito
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Calciomercato Alisson, le ultime notizie
La situazione di Alisson resta aperta: il Liverpool ha proposto al portiere un rinnovo di contratto fino al 2028, con l'obiettivo di spalmare l'ingaggio. In alternativa, si potrebbe arrivare a una separazione già in estate. In questo senso, a breve la società incontrerà il giocatore, il suo agente e la famiglia, per definire ogni passaggio in maniera condivisa.
I vertici dei reds, insieme al tecnico Slot, stanno valutando con attenzione la situazione, ben consapevoli del valore tecnico del brasiliano e del forte legame con i tifosi. E con la fine della stagione ormai vicina, nei prossimi giorni potrebbero inoltre arrivare importanti novità sul suo futuro.
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