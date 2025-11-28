Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate

La quarta giornata della League Phase di Conference League ha offerto un copione ricco di colpi di scena. Il Samsunspor rallenta e viene agganciato in vetta dallo Strasburgo, mentre restano pienamente in corsa anche Shakhtar e Mainz. Altro passo falso, invece, per la Fiorentina, che incassa la seconda sconfitta consecutiva e vede complicarsi il proprio cammino europeo. Scopri le Quote vincente Europa League 2025/26. Nella tabella trovi le migliori attualmente disponibili.

Quote vincente Conference League: le favorite

La Conference League 2025/26 prosegue delineando con sempre maggiore chiarezza il gruppo delle principali favorite secondo i bookmaker. In prima fila c'è ildi Oliver Glasner, indicato come la squadra da battere per profondità della rosa e continuità di rendimento. Alle spalle degli inglesi si colloca lo, attualmente in testa alla classifica e protagonista di un percorso quasi impeccabile. Rimane tra le pretendenti al titolo anche lache, nonostante una partenza stentata, continua a essere considerata una delle formazioni tecnicamente più attrezzate del torneo. Un gradino sotto, ma sempre insidiose e capaci di inserirsi nella lotta, figurano, compagini solide e dotate dell'esperienza necessaria per sorprendere chiunque sul cammino europeo.

Fiorentina vincente Conference League quote

Altra pesante battuta d'arresto per la. La squadra di Vanoli incassa la seconda sconfitta consecutiva in Conference , cedendo questa volta davanti al pubblico del Franchi ai greci dell'AEK Atene. Le due vittorie ottenute nelle prime giornate consentono comunque ai viola di restare pienamente in corsa, pur scivolando al 17° posto in classifica. Ma una cosa è ormai evidente: serve un deciso cambio di marcia per rimettere in carreggiata il cammino europeo. Di seguito la tabella con leaggiornate.

Crystal Palace vincente Conference quote

Partito con i favori del pronostico, ilsta vivendo un percorso più altalenante del previsto, caratterizzato da troppe disattenzioni e punti lasciati per strada. Nelle prime quattro giornate sono arrivate due vittorie e due sconfitte, l'ultima - la più pesante - contro i francesi dello Strasburgo. Il cammino è ancora lungo, ma gli uomini di Oliver Glasner devono ritrovare quella solidità che sta consentendo loro di occupare le prime posizioni anche in Premier League. Di seguito trovi le migliori

Albo d'Oro Conference League

La Conference League è la più recente delle competizioni calcistiche europee. Istituita nella stagione 2021/22 per affiancarsi alle altre coppe continentali, si è rapidamente affermata come una vetrina ideale per club emergenti e realtà ambiziose provenienti da tutta Europa. L'albo d'oro è ancora breve ma già ricco di storie significative: la prima edizione è stata conquistata dalla Roma, capace di superare il Feyenoord per 1-0 nella finale di Tirana. Nei due anni successivi hanno trionfato West Ham e Olympiacos, entrambi vittoriosi in finale contro la Fiorentina, grande protagonista ma sfortunata nella corsa al titolo., che nella stagione 2024/25 ha sollevato la Conference League dopo un convincente 4-1 rifilato al Real Betis, confermando il crescente livello competitivo della manifestazione.

