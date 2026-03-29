Quote calciomercato Solet Roma, il francese nel mirino dei giallorossi
Il futuro di Oumar Solet resta ancora incerto. Il prolungamento del contratto oltre il 2027, che ad inizio stagione sembrava ormai vicino, è stato momentaneamente messo in stand-by dopo l'interesse concreto di diverse big italiane, tra cui la Roma.
La valutazione della società, ipotizzata intorno ai 40 milioni, appare al momento prematura. Nonostante ciò, il difensore rimane uno dei nomi più chiacchierati della rosa guidata da Runjaic e difficilmente i bianconeri riusciranno a trattenerlo a fine stagione. In questo contesto, assumono particolare rilevanza le quote sul possibile trasferimento di Solet alla Roma.
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 5.125 euro, con 5.000€ senza deposito
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|fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito
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Calciomercato Solet, le ultime notizie
Appuntamento l'8 aprile in Tribunale a Udine, dove è prevista l'udienza davanti al Giudice: in quella sede la Procura chiederà l'archiviazione per le accuse di presunta violenza sessuale. Una svolta che segna la fine di un incubo per Oumar Solet e apre la strada a una nuova fase della sua carriera calcistica. La scorsa estate, infatti, il suo trasferimento era stato frenato da numerose pretendenti proprio per il rischio legato a un'eventuale sentenza di colpevolezza.
Il classe 2000 è rimasto in Friuli e in questa stagione si è comunque imposto come uno dei difensori più affidabili della Serie A, collezionando prestazioni di alto livello che non sono passate inosservate agli addetti ai lavori. Da mesi è monitorato dall'Inter, ma anche la Roma proverà a inserirsi nella corsa per assicurarsi il centrale francese.
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