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Quote calciomercato Tonali Juventus: i bianconeri ci provano, ma la concorrenza spaventa

Quote calciomercato Tonali Juventus: i bianconeri ci provano, ma la concorrenza spaventaTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 18:30Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Il nome di Sandro Tonali continua ad infiammare il mercato, con diversi top club inglesi e, soprattutto, la Juventus pronti a inserirlo tra i principali obiettivi per la prossima estate.

Finora il Newcastle ha sempre fatto muro, senza aprire a possibili trattative. Tuttavia, al termine della stagione, gli scenari potrebbero cambiare. Nello specifico, molto sarà legato alla eventuale qualificazione alla prossima Champions League dei magpies. Non a caso, i bookmaker hanno già iniziato a muoversi, pubblicando le prime quote su un possibile trasferimento di Tonali alla Juventus.

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Calciomercato Tonali, le ultime notizie


Non c'è soltanto la Juventus sul futuro di Sandro Tonali. In prima fila c'è anche il Manchester United, che da tempo segue l'ex Milan con interesse concreto e costante. La concorrenza, però, è tutt'altro che trascurabile: anche Arsenal, Manchester City e Chelsea hanno messo gli occhi sul centrocampista, mentre il Real Madrid si sarebbe già mosso inviando osservatori per seguirlo dal vivo. Un segnale chiaro di quanto sia alta, a livello internazionale, l'attenzione attorno al regista azzurro.

Come detto, molto dipenderà anche dal piazzamento finale del Newcastle: con 6 partite ancora da disputare e 18 punti a disposizione, i magpies sono attualmente 14esimi, a dieci lunghezze dal Liverpool, che occupa l'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il futuro resta tutto da scrivere: sarà il campo (e la scelta del giocatore) a fare chiarezza nelle prossime settimane.

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