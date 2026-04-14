Quote calciomercato Tonali Juventus: i bianconeri ci provano, ma la concorrenza spaventa

Il nome di Sandro Tonali continua ad infiammare il mercato, con diversi top club inglesi e, soprattutto, la Juventus pronti a inserirlo tra i principali obiettivi per la prossima estate.

Finora il Newcastle ha sempre fatto muro, senza aprire a possibili trattative. Tuttavia, al termine della stagione, gli scenari potrebbero cambiare. Nello specifico, molto sarà legato alla eventuale qualificazione alla prossima Champions League dei magpies. Non a caso, i bookmaker hanno già iniziato a muoversi, pubblicando le prime quote su un possibile trasferimento di Tonali alla Juventus.

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Calciomercato Tonali, le ultime notizie

Non c'è soltanto la Juventus sul futuro di. In prima fila c'è anche il Manchester United, che da tempo segue l'ex Milan con interesse concreto e costante. La concorrenza, però, è tutt'altro che trascurabile: anche Arsenal, Manchester City e Chelsea hanno messo gli occhi sul centrocampista, mentre il Real Madrid si sarebbe già mosso inviando osservatori per seguirlo dal vivo. Un segnale chiaro di quanto sia alta, a livello internazionale, l'attenzione attorno al regista azzurro.

Come detto, molto dipenderà anche dal piazzamento finale del Newcastle: con 6 partite ancora da disputare e 18 punti a disposizione, i magpies sono attualmente 14esimi, a dieci lunghezze dal Liverpool, che occupa l'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il futuro resta tutto da scrivere: sarà il campo (e la scelta del giocatore) a fare chiarezza nelle prossime settimane.

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