Accordo Atalanta-Lokomotiv per Miranchuk, il giocatore: "È ora di realizzare il mio sogno"

Aleksey Miranchuk è pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta. La Lokomotiv Mosca ha infatti appena confermato sul suo sito ufficiale il principio d'accordo coi nerazzurri per il trasferimento in Serie A del trequartista classe '95, che nel medesimo comunicato ha già salutato i suoi ormai vecchi tifosi: "Voglio ringraziare tutti i tifosi della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Con anima pura, voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti belli e brutti. È ora di realizzare il mio sogno. So che continueremo a seguirci a vicenda, il mio non è un addio! Ci vediamo! Avanti, Loko!".