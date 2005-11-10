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Comprare oggi per evitare un caso Palestra domani: la Juventus (e non solo) su Raimondo

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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 12:12Serie A
21.10.2026 12:12Serie A
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Lo straordinario inizio di stagione di Antonio Raimondo non poteva passare inosservato. Sette gol in sette partite di Serie A non si segnano per caso e l'attaccante, a 22 anni, sembra aver fatto quello scalino ulteriore che fin qui era mancato in carriera. Questione di carta d'identità, ma la prima vera stagione da protagonista in Serie A non poteva iniziare meglio.

A giugno avrà un solo anno di contratto col Bologna

Se il Frosinone vola è anche e soprattutto merito dei suoi gol, con le big italiane che hanno già iniziato la fase di studio più approfondita nei suoi riguardi. Il prezzo? Impossibile farlo oggi. Ma una certezza c'è. Il suo contratto scadrà a giugno 2028, a fine stagione mancherà quindi un solo anno al termine dell'accordo col Bologna. Variabile che inevitabilmente, senza rinnovo, influenzerà anche le valutazioni economiche.

Il caso Palestra insegna

Immaginare oggi un'interruzione del prestito al Frosinone a gennaio sembra difficile, ma questo non impedirà alle squadre interessate di muoversi con proiezione futura. Comprare oggi per averlo domani, insomma. Ed evitare anche un rischio Palestra, con l'esterno ex Cagliari che in estate è stato acquistato a suon di milioni dal Chelsea. Eccolo l'esempio calzante: se le italiane si fossero mosse a gennaio, i londinesi sarebbero stati fuori dai giochi in estate. E così la Juventus, ma pure l'Inter sullo sfondo, iniziano a pensare a Raimondo già oggi, per anticipare la concorrenza di Serie A ed escludere dalla corsa le big estere.

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