Ag. Sanabria e Miranchuk: "Al Torino stanno bene. E attenti al talento Ciammaglichella"

Valerio Giuffrida, che con il fratello Gabriele guida l’agenzia GG11, parla a Tuttosport del futuro di due suoi assistiti come Sanabria e Miranchuk: "È ancora presto, ma non siamo preoccupati perché al Torino stanno molto bene e il rapporto con Juric è ottimo. Poi siamo molto fiduciosi sulla crescita di un giovane granata, Ciammaglichella. Il Torino crede molto in lui e, non a caso, è stato inserito tra i 50 migliori 2005 al mondo".