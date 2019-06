Al-Khelaifi saluta Buffon: "Un onore vederlo con la maglia del PSG"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

A margine dell'ufficialità della separazione fra Gianluigi Buffon e il PSG arrivano anche le parole del presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaifi: "Non dimenticherò mai l'orgoglio, sia del club che dei tifosi, di aver visto Buffon indossare la maglia del PSG. Per la prima volta nella sua favolosa carriera Gianluigi aveva fatto la scelta forte di lasciare l'Italia e solo un progetto ambizioso e moderno come il nostro ha attirato la sua attenzione. Durante il suo periodo al PSG, ha portato, non solo ai suoi compagni di squadra ma anche a tutti i componenti del club, la sua fenomenale esperienza, il suo senso di professionalità e la sua personalità ammirevole, calda, inclusiva e molto aperta al mondo. "Gigi" rimarrà per sempre tra i giganti del calcio che hanno portato con talento i colori e i valori di Paris Saint-Germain. Saremo molto onorati di rivederlo l'anno prossimo, insieme ad altri ex giocatori, per celebrare il 50° anniversario del nostro club".