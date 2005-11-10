Alisson Santos, un gol per valere 28 milioni. Dopo anni di Brasile e Portogallo

Galeotto fu il gol e chi lo segnò. Un anno fa Alisson Santos arrivava a Napoli da esterno dello Sporting di Lisbona probabilmente anche un po' sopravvalutato. Perché dopo anni a cercare una via - passando anche dal Leiria, sempre in Portogallo - alla fine in pochi mesi è passato dal Vitoria proprio alla capitale portoghese, per 4 milioni, e prestato per 3,5. Quasi gratis, senza considerare il riscatto da 16,5.

A inizio gennaio la svolta

Alisson Santos ha raccontato di come è approdato a Napoli, in maniera forse sorprendente. “In verità non me lo aspettavo, perché stavo giocando poco allo Sporting. Sono stato felicissimo per questa grande opportunità di vita e carriera. È molto bello essere a Napoli, mi gratifica. De Bruyne è un grande calciatore che ammiravo da bambino, prima ancora di diventare un professionista. Lo guardavo e mi sembrava un traguardo lontanissimo, poter giocare con uno come lui. Invece m’è successo ed è speciale".

Sette volte il valore originario

Se è vero che Alisson Santos a inizio 2026 era considerato un progetto di calciatore, aveva già segnato al Napoli in Champions League. Forse per questo i dirigenti azzurri se ne sono ricordati, prendendolo in prestito con diritto di riscatto, poi fatto valere. Da 4 milioni ora ne vale 28.