Allegri: "La Juve non vince a Napoli da 5 anni. Hanno una classifica anomala"

"È una partita molto difficile, il Napoli per il valore della squadra che ha è anomalo vederlo in quella posizione di classifica" Parola di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che domani sfiderà i campioni d'Italia in carica: "Detto questo, la squadra ha lavorato bene: sappiamo le difficoltà della gara, a Napoli le gare non finiscono mai e servirà una grande prestazione per cercare di fare risultato positivo".

Come cambia il Napoli con Calzona? Ha voglia di riscattare la partita dello scorso anno?

"A prescindere dallo scorso anno, la Juve è 5 anni che non vince a Napoli, sarebbe bello fare risultato ma non sarà facile. Osimhen ha fatto tornare delle certezze, sappiamo le sue qualità ma come di tutti gli altri. Dovremo fare una partita accorta e cercare con la palla di giocare nella metà campo avversaria".

Cosa pensa di Calzona?

"Non lo conosco personalmente, con il Barcellona e a Sassuolo ha giocato un'ottima partita. È stato tanti anni con Sarri e più o meno le caratteristiche saranno simili".

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri.