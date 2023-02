Allegri: "Quarto posto distante. Ma sul campo abbiamo conquistato 50 punti, per non dire 52"

vedi letture

"I ragazzi hanno disputato davvero una bella partita contro una squadra difficile da affrontare. Una vittoria meritata". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, al termine della gara vinta 4-2 contro il Torino. "Si avvicina al quarto posto? Dieci punti sono tanti: oggi abbiamo agguantato il Bologna e staccato il Torino. Dobbiamo anche dire che sul campo abbiamo conquistato 50 punti, per non dire 52...". Il riferimento non solo ai 15 punti di penalizzazione, ma anche al gol annullato da Milik contro la Salernitana.

CLICCA QUI per l'intervista integrale.