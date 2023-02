Juventus, Allegri: "Abbiamo avuto pazienza. Pogba? Tutti volevamo il suo rientro"

vedi letture

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-2 nel derby contro il Torino.

Il quarto posto è lontano 10 punti.

"I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra rognosa. Nel primo tempo abbiamo preso due gol evitabili, poi abbiamo avuto una bella reazione e conquistato una vittoria meritata. 10 punti sono tanti, dobbiamo fare un passettino alla volta e sul campo abbiamo fatto 50 punti per non dire 52. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, perché giocare ogni tre giorni non è facile".

Con i tre cambi al 65' voleva dare una svolta?

"C'era bisogno di giocatori freschi e con caratteristiche diverse. Devo centellinare Di Maria, che veniva da tante partite. Barrenechea ha giocato con grande serenità, Pogba è entrato bene come Chiesa e De Sciglio. Giocando ogni tre giorni, i cambi diventano importanti. Dobbiamo continuare così, per evitare di tornare quelli della prima parte di stagione".

Grande razione, viste anche le fatiche dell'Europa League.

"Nel primo tempo gli siamo andati troppo dietro, lasciando loro degli spazi. Finito il primo tempo sul 2-2, ho detto ai ragazzi di rimanere compatti e di trovare i momenti giusti per andare a fare gol".

Come ha visto Rabiot?

"C'era bisogno di fisicità davanti alla difesa, con Pogba mezzala che ha fatto bene al di là della sua condizione. Chiesa è entrato bene e Fagioli ha fatto una gara superlativa".

Qual è la quota Champions?

"Vedendo i numeri ora, servono 73 punti per andare in Champions e per farlo bisogna fare un girone di ritorno straordinario. Facciamo comunque un passo alla volta".

La Juve nel finale di stagione cercherà sempre di fare un gol più dell'avversario?

"Non è questione di un gol più dell'avversario, ma di aver preso due gol evitabili. L'importante è giocare di squadra e avere la pazienza del secondo tempo nel trovare il gol. Devi capire la partita e stasera i ragazzi l'hanno fatto al meglio".

Lo stadio non vede l'ora che entrasse Pogba?

"Bel rientro, lo volevamo e siamo tutti contenti. Szczesny ha raggiunto le 200 presenze, Alex Sandro le 300 e quindi c'erano tutti i motivi per vincere stasera".