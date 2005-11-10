Altobelli racconta il passaggio alla Juventus: "Costretto a lasciare l'Inter da Pellegrino e Trapattoni"

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport a Trento, Alessandro Altobelli ha ripercorso anche i tempi in cui passò dall'Inter alla Juventus, per la stagione 1988-1989:

Hai sofferto ad andare alla Juventus?

"Mi hanno rovinato la vita e il finale più bello della mia carriera due persone: Pellegrini e Trapattoni. Io sono sempre rimasto nell'Inter, ho sempre fatto il mio dovere, sono quello che ha fatto più gol nelle coppe, mai vantato di niente, zitto e come gli altri. Mi hanno costretto ad andare via dall'Inter. Avevo anche un contratto con l'Inter, con tanti soldi ancora da incassare, ma glieli ho lasciati tutti. Sono stato un mese senza squadra. Fino a che mi chiamano una mattina, era Boniperti: "Ma ti sei sbagliato, volevi chiamare uno della Juve?'. 'Io non sbaglio mai, domani vieni a Torino', mi risponde".

La curva della Juve che volta le spalle a Mazzola?

"Mi dispiacerebbe se a pagare fossero quelli che c'entrano poco. Ci sono quelli bravi, che lavorano per fare l'abbonamento. Quelli non si meritano niente, dunque è giusto che si siano girati! Un momento così importante, per un campione senza maglia, che ci ha rappresentati tutti con la maglia azzurra".