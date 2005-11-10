Offerto ad Altobelli il ruolo di capo delegazione dell'Italia U20. Spillo ci sta pensando

Grandi campioni del passato per aiutare con la loro presenza e i loro consigli i giovani azzurri nel percorso di crescita. Un'ottima idea. Giancarlo Antognoni è il dirigente accompagnatore dell'Under 21, Giovanni Galli si occupa dell'Under 18 e Ciro Immobile è il riferimento dirigenziale della nazionale Under 16. Resta da coprire l'Italia Under 20. Per coprire questo ruolo la Federcalcio ha pensato a un altro campione del Mondo del 1982, a un'altra stella del nostro calcio. Stiamo parlando di Alessandro Altobelli.

Spillo apprezza ma chiede tempo

Spillo ha accolto con piacere la proposta. Si è confrontato su questo tema nella chat dei campioni dell'82 con alcuni compagni che già sono entrati nel giro azzurro con un ruolo da dirigenti accompagnatori. Parliamo di Antognoni e Galli. Ha ringraziato Malagò, nuovo Commissario ma ha chiesto però ancora un pò di tempo prima di dare una risposta definitiva. E il motivo è legato a impegni che aveva già preso. Spillo, infatti, è in partenza per il Kuwait dove dovrebbe chiudere un accordo con un'importante emittente araba per trasmissioni calcistiche.

Il ruolo della Bianchedi è ancora scoperto

Restando ai dirigenti accompagnati per il momento è rimasto scoperto il ruolo più importante, cioè quello legato alla Nazionale di Roberto Mancini. Diana Bianchedi, che si è dimessa lo scorso 30 settembre, non è stata sostituita. Per il momento il suo ruolo è stato preso ad interim da Claudio Ranieri. Bisognerà aspettare le elezioni del nuovo presidente della Federcalcio. Sarà probabilmente ancfora Malagò a decidere chi sarà il dirigente accompagnatore della Nazionale maggiore. Improbabile che venga riproposta la candidatura di Bianchedi. Magari si pescherà ancora tra i vecchi campioni azzurri.