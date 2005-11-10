Altobelli: "Thuram sarebbe titolare ovunque in Italia. L'Inter non può lasciarlo andare via"

Alessandro Altobelli elogia Marcus Thuram. L'ex attaccante dell'Inter, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato del giocatore francese, sempre più decisivo nella squadra di Cristian Chivu: "Si vede che il rapporto con la gente è splendido, lo rispettano e lo vorrebbero sempre in campo anche se inevitabilmente è difficile con tutte queste partite. Ma Marcus è il classico attaccante che in qualsiasi squadra italiana sarebbe titolare fisso".

Il compito del numero 9 nerazzurro sarà anche di convincere Zidane: "Se lo augura lui ma anche noi. La nazionale francese è piena di grandi elementi ma un Thuram così può giocarsela con chiunque. È forte, punto. E se ne accorgerà anche il suo ct. Certo è che invece quando non va in nazionale significa che può dedicarsi interamente ed esclusivamente all’Inter ma è giusto che un calciatore come lui ritrovi lo spazio che merita in una selezione importante come quella francese. E non dimentichiamoci che, dopo un Mondiale in cui praticamente non ha giocato, nel 2028 ci sarà un Europeo al quale non vorrà mancare".

Nel 2028 l'attaccante francese andrà in scadenza di contratto: "Ha ancora quasi due anni davanti a sé ma sono certo che Beppe Marotta stia già lavorando per il rinnovo. Non si può lasciar andare via Thuram".