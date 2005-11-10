Altobelli inseguito da Lautaro: "Spero mi raggiunga presto. Pio Esposito? Gran goleador"

L'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale Italiana, Alessandro Altobelli, ha parlato di alcuni temi legati ai nerazzurri e non solo, a partire dal ricordo di Sandro Mazzola: "Come lo descriverei a chi non lo ha visto? Chi non lo ha visto si è perso tanto, nella vita. Sandro è stato un grande calciatore dell'Inter, della Nazionale e poi un grande dirigente", le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Dove lo mettiamo nella storia del calcio italiano?

"Io da interista lo metto al primo posto della storia dell'Inter".

Che ne pensi del gesto fatto dalla curva della Juventus contro l'Atalanta?

"Mazzola è stato un patrimonio dell'Italia. Quando si parla di chi ha fatto la storia della Nazionale bisogna essere più tranquilli, più bravi, stando attenti".

Lautaro Martinez insegue il tuo secondo posto fra i migliori marcatori di sempre dell'Inter. Geloso o speri in lui?

"Che sia il primo o il secondo posto non porta nessun vantaggio (ride, n.d.r.), mi auguro che mi raggiunga al più presto perché sono tifoso dell'Inter: più gol fa, più l'Inter potrà vincere. Gli faccio un in bocca al lupo".

Pio Esposito è interista dentro, come lo eri tu: ti rivedi in lui, in questo?

"Il papà e il fratello sono sempre stati a Brescia, dove ci vediamo spesso, quindi li considero come i miei eredi. Pio sta dimostrando davvero di essere un giocatore forte, innamorato della maglia, non so dove possa arrivare. Può andare lontano, perché è un grande goleador".

L'Inter può arrivare a vincere la Champions quest'anno?

"Mi auguro di sì, io non ci sono mai riuscito anche se sono arrivato lì vicino, segnando tanto. Beh, ho vinto la Coppa del Mondo, meno male! (ride, n.d.r.)".