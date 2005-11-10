Altobelli: "Questa deve essere la stagione della definitiva consacrazione di Pio Esposito"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli ha parlato di Pio Esposito: "Io lo dico dal giorno uno: Pio Esposito è un signor attaccante e - esordisce - un grande uomo d’area di rigore. Il punto è che spesso, forse troppo spesso, indietreggia per dare una mano alla fase difensiva. Questo lo rende un centravanti completo ma se fossi in lui ogni tanto proverei a spendere meno energie per tornare indietro e ne impiegherei un po’ di più nella produzione offensiva. Anche perché gli attaccanti alla fine vengono valutati per i gol che segnano".

Parlando di Bonny prosegue: "All’Inter c’è spazio per tutti - precisa - le decisioni dell’allenatore sono sempre fatte per il bene della squadra ma anche dei singoli. Bonny ha già dimostrato di essere valido, forse quest’anno ci si aspetta ancora di più ma dipenderà da lui".

E sulla coppia Bonny-Esposito conclude: "Parto dal presupposto che penso che questa debba essere la stagione della definitiva consacrazione di Esposito. L’Inter ha capito subito la sua forza e abbiamo visto che anche in Nazionale è diventato una certezza. Viene da una famiglia di calciatori, è giovane ma sa benissimo come comportarsi e cosa fare per crescere ancora".