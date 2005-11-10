Milan, Amorim: "Rabiot lontano dalla sua miglior forma, ma non punto il dito contro nessuno"

L'analisi del tecnico del Milan dopo l'1-1 dello Stadium contro la Juve: Gatti, in pieno recupero, ha risposto al gol di Cissé.

Mister Ruben Amorim, intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio di Torino con la Juventus, ha analizzato la prestazione del suo Milan. Di seguito le parole del tecnico portoghese.

L'analisi di Amorim

Sulla prova del Milan: "È chiaro: non solo guardando la partita, la Juve è stata migliore di noi. Avevano loro il possesso palla. Una big, quando non gioca bene, deve comunque provare a vincere. Noi non ci siamo riusciti, sapevamo sarebbe stato difficile e così è stato".

Sui gol subiti sempre senza Mario Gila in campo: "A volte non c'è un senso nelle cose del calcio. Gila dentro al campo o in un'altra posizione non avrebbe cambiato le cose sul gol di Adams col Torino, per esempio. Sono dettagli, concentriamoci sulla prossima gara e pensiamo a fare meglio".

Sugli errori commessi in occasione del gol di Gatti: "Oggi non voglio puntare il dito contro nessun giocatore. Non è stato Rabiot, che peraltro è lontano dalla sua miglior forma fisica, o Saelemaekers. La prestazione della squadra non è stata ottimale, ma giocavamo in uno stadio difficile contro una squadra difficile da affrontare. Portiamo a casa il punto e guardiamo avanti".