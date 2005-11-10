Caso Percassi-D'Amico, risposta Atalanta alla Roma: "A disposizione della giustizia"
Fa ancora discutere il post-partita di Roma-Atalanta di ieri sera, finita 2-1 in favore dei giallorossi grazie a una rimonta last second, e terminata poi soprattutto nel segno del nervosismo. In particolare il riferimento va a quanto avvenuto tra Luca Percassi, AD e vicepresidente della Dea, e Tony D'Amico, oggi DS della Roma ma fino all'estate dirigente dei nerazzurri: il primo avrebbe insultato ripetutamente il secondo, inseguendolo fino al parcheggio della tribuna Monte Mario.
La risposta da Bergamo
La versione raccontata nelle righe qua sopra è quanto circola da diverse ore, con la Roma che ha pure emesso un comunicato. Al quale risponde adesso anche l'Atalanta, con una nota a sua volta: "Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi".
Dea aperta alla collaborazione
E ancora, prosegue e conclude l'Atalanta nella sua comunicazione ufficiale: "Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate".