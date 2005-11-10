Aquilani: "Muric per me resta un portiere forte. Sapevamo che ci avrebbero concesso tanto..."

Mister Alberto Aquilani ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta di questa sera del suo Sassuolo a Frosinone. Di seguito la sua analisi sul ko per 4-2 dello Stirpe.

L'analisi di mister Aquilani

Sulla sconfitta: "Gli errori condizionano i risultati e l'inerzia della gara. Sono stati evitabili... Detto questo, il Frosinone ha messo qualcosina in più di noi. Ho visto una cattiveria maggiore della nostra, che nei dettagli ha portato la partita dove voleva. Noi abbiamo provato a non snaturarci, ma siamo mancati sulle seconde palle e sui contrasti".

Su come aveva preparato la gara: "Sapevamo che loro ci avrebbero concesso tanto, ma dovevamo far male di più in area di rigore avversaria. Le partite si decidono nelle due aree".

Sugli errori di Muric: "Non è semplice, penso che Muric sia un grande portiere. Ha tutto ciò che serve per essere un grande portiere. Sta incappando in errori brutti, plateali... Ma l'errore fa parte del gioco e lui deve continuare ad avere la fiducia di tutti. Se ne rende conto anche lui, ne abbiamo parlato tutta la settimana dopo Monza. Io lo reputo un portiere forte".