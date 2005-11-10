Aquilani e il mercato del Sassuolo: "Beato chi ha un occhio a gennaio..."

"Beato chi c'ha n'occhio a gennaio, si dice a Roma”. Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, scherza così nel rispondere alle prospettive di mercato del club neroverde in vista della prossima sessione di trasferimenti: “È lunga per gennaio, non ci penso. Mi dispiace aver perso Leysen perché è un giocatore forte, Idzes lo abbiamo avuto per tre partite. Mi dispiace perché ci mancano giocatori importanti ma chi compone questa rosa mi dà garanzie. Stiamo lavorando insieme da poco ma sono fiducioso".

L’ex centrocampista si è poi soffermato nello specifico sulle difficoltà di affrontare il Como: "Affrontiamo una grande squadra che anche in campionato sta facendo molto bene. È un club che lavora nel modo giusto e si stanno togliendo grandi soddisfazioni. Rispetto a Frosinone, la nostra mentalità deve essere che giochi a Como o a Frosinone deve essere uguale e sono convinto che lo faremo. I gol presi sono tanti, ci sono delle cose da migliorare, ci sono stati anche tanti regali e quando sono così clamorosi bisogna capire il perché, bisogna evitarli soprattutto con una squadra come il Como che non ha bisogno di regali.

A volte mi viene da pensare che quando pensi di essere bellino, perdi la lucidità perché anche una palla molto semplice può diventare pericolosa, perché l'essere belli non ci piace, consapevoli di dover mettere quell'attitudine anche su un passaggio di due metri perché se lo sbagli fai figuracce".